Врио главы рассказал, зачем каждую ночь звонит министру здравоохранения России

Врио главы Коми признался: он на короткой ноге с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Еще недавно Владимир Уйба был у него в подчинении в качестве заместителя, а теперь созванивается каждый день по проблемным вопросам. Именно "человеческая ниточка общения" (цитата - Прим.авт.) позволила врио притягивать нужные ресурсы и высококлассных врачей в республику, о чем он и рассказал журналистам.

Владимир Уйба созванивается с Михаилом Мурашко каждый день преимущественно по ночам - другого времени просто не отыскать. Как вы помните, министр здравоохранения России был министром здравоохранения Коми, поэтому знает республику и дает своевременные и дельные советы. Кроме того, все приказы и методички Минздрава России Владимир Уйба получает первым. Блат здесь, правда, ни при чем. Просто наш регион самый проблемный из всех по ситуации с коронавирусом.

Чтобы наглядно проиллюстрировать человеческую нить общения, Уйба поделился историей о спасении тяжелобольных в реанимации. На прошлой неделе ситуация с ними была тревожной - сразу 12 пациентам требовалась срочная помощь.

- Я, как в прошлом организатор здравоохранения, понимал, что прирост может быть критичным. Примерно в 8 часов вечера я позвонил Веронике Скворцовой (руководитель Федерального медико-биологического агентства) и Михаилу Мурашко, попросил их срочно прислать реанимационные бригады. Тут же дали команды. Первая бригада прибыла чартерным бортом в час ночи, затем в три ночи и в пять утра. Это возможно, когда есть не просто деловая, а человеческая ниточка общения, - поделился врио главы Коми.

Кстати, врачи-реаниматологи из ведущих центров России высоко оценили работу наших врачей, даже не меняли протоколы лечения.

- Супер специалисты, поправили ситуацию, слава богу. Насколько это важно, когда у тебя такие прямые отношения. Тут же подставляют плечо, - подытожил Владимир Уйба.

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