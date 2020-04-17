В Коми ждут 50 тысяч тестов, которые позволят определить коронавирус за 10 минут

Есть ли возможность у жителей Коми самостоятельно пройти тест на коронавирус, спросили журналисты врио главы Владимира Уйду на большой пресс-конференции. Если кратко - пока нет, но скоро ситуация может измениться.

В Коми взяли опыт Москвы, которая уже вовсю пользуется прямыми скрининговыми тестами. Врио подчеркнул, что они настолько высокочувствительны, что способны улавливать инфекцию в то время, когда организм еще не в курсе болезни, еще не вырабатываются антитела к заболеванию. Немаловажно и время: всего за 10 минут можно получить результат. В случае положительного анализа человека сразу закрывают на карантин, что позволяет остановить цепочку распространения болезни.

- Они (Москва) дали 10 тысяч тестов. Мы их сейчас по самым тяжелым и опасным направлениям раздали, и эти тесты начинают работать. Как только они начнут заканчиваться (а их на неделю нам хватит), я запросил у Сергея Семеновича (Собянина), чтобы из следующей партии он выдал нам еще 50 тысяч тестов. С ними мы сможет делать тесты уже по обращению человека, - ответил врио на вопрос.

Кстати, на сегодняшний день в Коми провели почти 9 тысяч тестов на коронавирус. Три серьёзные лаборатории в республике задействованы для определения результатов тестов. Это лаборатория при Роспотребнадзоре (имеет статус референс-центра с возможностью подтверждать окончательные результаты), при Центре СПИД в Сыктывкаре и в Воркуте.

- Мы не теряем время, мы по сути получаем результат день в день. Это крайне важно, потому что у нас по этому поводу были большие проблемы. Человека держим, прошло 14 дней, результата нет, мы не понимаем, что с ним делать, он волнуется. Была нехорошая история, - рассказал врио о недавнем прошлом, которое действительно вызывало раздражение и тревогу.

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