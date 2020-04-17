2020-04-17T16:20:23+03:00
Общество

В Коми ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус

Всех пациентов с симптомами острого респираторного заболевания будут сажать на карантин
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вот так берут анализ у пациентов с подозрением на коронавирусВот так берут анализ у пациентов с подозрением на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 17 апреля пациентов с симптомами ОРВИ будут сажать на карантин. Это позволит врачам «выловить» инфицированных с COVID-19 и, тем самым, не дать опасной инфекции шанса на дальнейшее распространение. Об этом врио главы Коми Владимир Уйба рассказал на своей первой большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

- Врачи Коми фиксируют до пяти тысяч обращений в неделю от взрослых и детей с разными вирусными инфекциями - симптомы могут быть похожи на коронавирус. Многие заболевшие, которые не входят в группу риска, хотят понять: COVID-19 ли у них или нет, - спросила у врио журналист.

Как оказалось, с сегодняшнего дня пациентов с ОРВИ будут отправлять на карантин. Специальное распоряжение врио главы уже выпустил и довел до коллег-врачей. Республика использует опыт Москвы, где такую работу проводят уже две недели.

- С каждой тысячи пациентов с ОРВИ врачи в Москве «вылавливают» от 5 до 10 случаев COVID-19. Это важный канал перекрытия распространения инфекции, потому что под маской ОРВИ часто скрывается коронавирус, - отметил Уйба.

Для пациентов с ОРВИ открывают больничный лист. За 14 дней карантина у них как минимум три раза возьмут анализ на коронавирус. Получив три отрицательных теста, врачи постепенно выводят подозреваемых из карантинного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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