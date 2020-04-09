Министр здравоохранения Коми: Отставка не связана с эпидемией коронавируса в регионе

Министр здравоохранения Коми слагает с себя полномочия. Официальной информации об его отставке нет, но Дмитрий Березин охотно комментирует журналистам новость о том, что покидает высокий пост.

Чиновник сообщил, что его обязанности в ближайшее время будет исполнять заместитель Игорь Маклаков. Дмитрий Березин также рассказал Комиинформу, что было бы категорически неправильно связывать его отставку с тяжелой ситуацией по коронавирусу в регионе.

Напомним, что республика уже вторую неделю не сдает позиции по росту заболеваемости. Он уверен, что выводы по его отставке жители региона должны сделать сами. Между тем, люди определились довольно давно - делали ставки в соцсетях, когда министр покинет высокий пост.

Напомним, что ровно неделю назад, 2 апреля, подал в отставку глава Коми Сергей Гапликов. На его место назначили Владимира Уйбу - врача-эпидемиолога по специальности. Теперь новый врио каждый вечер отчитывается перед жителями Коми об эпидемиологической обстановке в регионе. В последнем видеообращении он говорил, что в ближайшую неделю прирост заболевших будет продолжаться. Мы будем следить за развитием событий.

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