2020-04-19T17:33:48+03:00
Общество

В Коми пересмотрят состав школьных сухпайков

Родители жалуются на скудные продуктовые наборы
Дарья ЮДИНА
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В Коми расширят состав школьных продуктовых наборовВ Коми расширят состав школьных продуктовых наборов
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В Коми пересмотрят школьные продуктовые наборы, которые выдают во время самоизоляции. По мнению родителей, они слишком скудные.

Врио главы Владимир Уйба сообщил, что состав сухпайков изменится в течение ближайшего времени.

- Я дал поручение, чтобы продумали, как расширить состав сухпайка. Мы взяли тайм-аут, буквально день-два. Мы разберемся. Продуктовый набор точно нужно расширять, но на это нужны деньги.

О ситуации в Коми на 19 апреля.00:27 - о ситуации с коронавирусом на 19 апреля 01:34 - о приезде группы врачей 02:27 - о продуктовом наборе для школьников 03:35 - о благодарности врачам, медсестрам, волонтерам, правоохранителям, руководителям предприятий

Владимир Уйба пообещал доложить о результатах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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