Депутаты не будут рассматривать вопрос об отставке председателя Госсовета Коми на следующем заседании

Депутаты утвердили повестку дня заседания сессии Государственного Совета Коми. Заседание пройдет 29 апреля. Об этом пишет пресс-служба Госсовета.

Депутаты рассмотрят 29 вопросов. Среди ключевых законопроекты, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронакризиса: законопроект о введении в республике специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», о снижении налоговой ставки на имущество организаций. Предлагается также снизить налоговые ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих с применением упрощенной системы налогообложения.

В повестку также включен проект постановления Госсовета об обращении к правительству республики. В нем предлагается увеличить республиканскую выплату детям войны.

Изначально в повестке было 39 вопросов. Среди них был законопроект о 100 миллиардах к 100-летию республики и проект постановления об отставке председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой. Заседание хотели перенести из-за эпидемиологической ситуации в регионе (постановление об отмене подписала Надежда Дорофеева), но после встречи с Владимиром Уйбой депутаты все-таки решили рассмотреть законопроекты.

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