«Не уважает коллег, искусственно тормозит законопроекты». Депутаты рассказали, почему хотят отправить в отставку спикера Госсовета Коми

В Коми 28 или 29 апреля состоится заседание Госсовета, на котором депутаты должны обсудить меры поддержки пострадавших от пандемии предпринимателям. Этому решению предшествовал скандал - заседание сначала отменили из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе, а затем дату проведения восстановили после вмешательства врио главы Коми. Депутаты уверены, что заседание хотели отменить из-за одного вопроса в повестке, а именно - снятия с должности спикера Госсовета. Почему народные избранники не хотят видеть Надежду Дорофееву в должности председателя Госсовета - в обзоре «7x7 Коми».

Почему депутаты хотят отправить Надежду Дорофееву в отставку?

Проект постановления о снятии с должности председателя парламента Надежды Дорофеевой появился на сайте Госсовета еще 20 апреля. Его подписали семь человек, в том числе пять единороссов — Сергей Артеев, Валентина Жиделева, Геннадий Горбачев, Василий Смалий и Степан Чураков. В пояснительной записке говорится, что «безнравственные действия и лицемерие Дорофеевой подрывают авторитет Госсовета», она не уважает коллег и искусственно тормозит законопроекты депутатов.

Один из инициаторов ухода Дорофеевой с поста депутат Сергей Артеев поясняет, что желание отправить Дорофееву в отставку никак не связано с уходом губернатора Сергея Гапликова. Оказывается, проект постановления появился еще три месяца назад.

- В этой истории нет конъюнктуры. Мы пришли к пониманию, что претензии к Дорофеевой небезосновательны, причем у депутатов из разных партий. И поскольку она «заходила на трон» от «Единой России», то нашей партии и стоит нести за это ответ, - говорит Артеев.

Однако, по словам депутата Василия Смалия, инициативу отправить Дорофееву в отставку «искусственно тормозили» сотрудники администрации уже экс-главы Гапликова. Его слова подтвердил депутат от КПРФ Олег Михайлов:

— Она стала председателем в достаточно сложных условиях, фактически случайно, когда у нас все руководство Коми отправилось в места не столь отдаленные. Просто некому было занять место. Естественно, человек не был готов. Я еще тогда понимал, что она вряд ли справится. За это время она не выросла до полноценного спикера: систематические нарушения регламента, «корявое» ведение сессии — об этом постоянно приходилось ей напоминать. В принятии решений она ориентировалась не на коллектив, не на Госсовет, а на администрацию главы республики Гапликова, - говорит Михайлов.

Смогут ли депутаты отправить Надежду Дорофееву в отставку?

Источник «7х7» в Госсовете сообщает, что внезапная отмена заседания Госсовета связана с нежеланием Надежды Дорофеевой дать депутатам проголосовать за свою отставку. Об этом говорит депутат Геннадий Горбачев.

- Мы на совете фракции объяснили ей, что эту сессию надо проводить обязательно. В повестке дня есть вопросы, которые требуют срочного принятия: поддержка предпринимателей во время пандемии коронавирусной инфекции, поддержка детей войны, поправки в закон о местах публичных мероприятий. Последний закон надо принять до 5 мая, чтобы исполнить решение Конституционного суда России. Иначе глава Коми может поставить вопрос о роспуске Госсовета. Дорофеева, зная о нашей инициативе, хотела как можно дольше продлить председательство, - говорит Горбачев.

По информации «7х7», за отставку Дорофеевой уже готовы проголосовать 10 депутатов, в том числе единоросс Леонид Вокуев, член фракции КПРФ Екатерина Дьячкова и член «Справедливой России» Татьяна Саладина. Остальные пока не приняли окончательное решение. Отставка состоится, если ее поддержат 15 депутатов из 29 — большинство из числа избранных. Регламент предполагает, что голосование может быть тайным.

— Лично я буду голосовать, чтобы она ушла с поста, осталась простым депутатом. Выбирать нового председателя не надо, у нас есть первый заместитель, который сможет справиться с руководством парламентом до выборов в сентябре, — сказал Василий Смалий.

— Она прекрасная женщина, но как председатель не состоялась и уже не состоится. Как проголосуют депутаты, время покажет, — отметил Геннадий Горбачев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЛДПР предложила инициировать отставку председателя Госсовета Коми

По мнению либерал-демократов, Надежда Дорофеева не справляется со своими обязанностями (подробности).