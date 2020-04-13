2020-04-13T18:20:32+03:00
Общество

ЛДПР предложила инициировать отставку председателя Госсовета Коми

По мнению либерал-демократов, Надежда Дорофеева не справляется со своими обязанностями
Дарья ЮДИНА
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ЛДПР предложила отправить Надежду Дорофееву в отставкуЛДПР предложила отправить Надежду Дорофееву в отставку
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Депутат Галина Нагаева внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой. Ранее ЛДПР отправила открытое письмо врио губернатора Владимиру Уйбе с просьбой инициировать отставку Надежды Дорофеевой.

В пояснительной записке к проекту и в обращении приводится несколько аргументов. В текстах, в частности, говорится, что Надежда Дорофеева участвовала в дестабилизации социально-экономической ситуации в регионе, проводя через Госсовет «антинародные» законопроекты. Так, Галина Нагаева напоминает о нашумевшем законе № 144-РЗ, из-за которого семьи с детьми лишились компенсации за посещение детских садов. Депутат считает, что Надежда Дорофеева способствовала его принятию. Также представительница в регионе ЛДПР напомнила о «миллиарде для семей с детьми»: по её мнению, во время принятия проекта количество людей, могущих претендовать на эти меры поддержки, искусственно занизили. Кроме того, в документах говорится о том, что Надежда Дорофеева мешала и затягивала рассмотрение вопросов, связанных с экологией. Это касается введения запрета на ввоз мусора из других регионов в Коми, строительства экотехнопарка «Шиес», нефтяных разливов.

- Есть такое выражение «Рыба гниет с головы». Мы хотим своим законопроектом и обращением дать совет врио главы Владимиру Уйбе. Он подчеркнул, что для борьбы с пандемией мы должны работать единой командой. А как это делать, если в Госсовете бардак? Мне осенью звонили люди, даже далекие от политики, и спрашивали: «Что у вас в Госсовете происходит? Вы чем там занимаетесь?», - прокомментировала Галина Нагаева.

Напомним, что тогда отказался от полномочий зампредседателя Владимир Косов, который вскоре вернулся на пост. Кроме того, в то время ФСБ инициировала проверку в отношении трех депутатов из-за того, что они нарушили правила, касающиеся хранения гостайны.

Пока проект постановления о прекращении полномочий Надежды Дорофеевой в повестке ближайщего заседания Госсовета не появился. Помощник спикера регионального парламента Денис Городилов в ответ на вопрос «КП-Коми» сказал, что председатель Госсовета эту ситуацию пока комментировать не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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