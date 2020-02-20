2020-02-20T16:13:06+03:00
Общество

Владимиру Косову вернули пост вице-спикера Госсовета Коми

Он поблагодарил депутатов и рассказал им о том, как успевает быть и врачом, и народным избранником
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Госсовета РКФото Госсовета РК
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Депутата Госсовета Владимира Косова, который сложил свои полномочия вице-спикера в октябре прошлого года, вернули на должность. Тайным голосованием большинство депутатов решили, что он достоин высокого поста.

Владимир Косов в октябре 2015-го года был избран заместителем председателя Госсовета. Спустя четыре года — в октябре 2019-го — он добровольно сложил свои полномочия. Уход с поста вице-спикер объяснял необходимостью повысить квалификацию по основному месту работы. Таким образом, Косов на время расстался с законотворчеством, но теперь снова готов вернуться в строй. Большинство депутатов не были против, а именно 17 человек из 25-ти проголосовали "за". После избрания Косов поделился историей о том, как совмещает должности врача и вице-спикера.

- В этом году исполняется 50 лет, как я врач. Я попал в Коми случайно, но не жалею об этом, я был восхищен республикой. За это время я провел десятки тысяч операций. Моя работа хирурга и заведующего онкодиспасером была неразрывно связана с депутатской работой. Свой рабочий день иногда начинал с семи утра. Денег я за это не получал, что проверяла и прокуратура неоднократно, - рассказал он.

По словам Косова, именно депутатский корпус настоял на том, чтобы он не бросал работу врача, если его изберут на должность в Госсовете Коми.

- С тех пор я работаю и в диспансере, и в Госсовете. И та и другая работа требует исключительного внимания. Например, сегодня ранним утром меня вызвали в больницу, а сейчас я на сессии. Теперь в год около 300 человек еще обращается ко мне по депутатским делам, каждому стараюсь помочь в силу возможностей. Благодарю за доверие, которое оказали мне, - подытожил он свою речь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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