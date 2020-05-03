2020-05-03T13:57:40+03:00
Общество

Михаил Мурашко заявил, что нельзя отменять режим самоизоляции сразу после пика

Нужно время для стабилизации ситуации
Дарья ЮДИНА
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Михаил Мурашко отметил, что для стабилизации ситуации после пика коронавируса потребуется времяМихаил Мурашко отметил, что для стабилизации ситуации после пика коронавируса потребуется время
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Экс-министр здравоохранения Коми и ныне глава федерального Минздрава Михаил Мурашко заявил, что отменять режим самоизоляции сразу после коронавирусного пика нельзя. Нужно время для того, чтобы ситуация стабилизировалась.

- После пика заболеваемости сразу же отменять картин нельзя. Эта процедура все равно будет, займет определенное время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать еще популяционный иммунитет, когда мы говорим просто – добрались до пика, до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник, или хлопушки, сняли все меры ограничения, - сказал руководитель федерального Минздрава в фильме «Опасный вирус 4».

Михаил Мурашко подчеркнул, что нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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