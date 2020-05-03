В Коми более 10 тысяч организаций получили пропуска

В Коми цифровые пропуска выдали более 10 тысячам организаций. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

По состоянию на 2 мая в регионе подтверждено 10 092 заявки на электронные пропуска. Еще 747 отклонили по различным причинам. В электронной системе «Пропускная система» добавили удобный сервис проверки наличия цифрового пропуска для работающих граждан. По ссылке можно проверить наличие пропуска. Для этого нужно ввести свое ФИО и четыре цифры паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. После этого система отобразит статус.

Сотрудники контролирующих органов на улице или в общественном месте могут проверить наличие цифрового пропуска. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. В случае если цифровой пропуск отсутствует, гражданина могут привлечь к административной ответственности.