2020-05-03T13:41:37+03:00
Общество

В Коми более 10 тысяч организаций получили пропуска

Люди могут проверить их наличие на специальном сайте
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747 заявок отклонили по различным причинам747 заявок отклонили по различным причинамФото: Мария ЛЕНЦ
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В Коми цифровые пропуска выдали более 10 тысячам организаций. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

По состоянию на 2 мая в регионе подтверждено 10 092 заявки на электронные пропуска. Еще 747 отклонили по различным причинам. В электронной системе «Пропускная система» добавили удобный сервис проверки наличия цифрового пропуска для работающих граждан. По ссылке можно проверить наличие пропуска. Для этого нужно ввести свое ФИО и четыре цифры паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. После этого система отобразит статус.

Сотрудники контролирующих органов на улице или в общественном месте могут проверить наличие цифрового пропуска. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. В случае если цифровой пропуск отсутствует, гражданина могут привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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