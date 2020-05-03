В Сыктывкаре врач, переболевший СОVID-19, стал особым донором

Сыктывкарский врач Андрей Гаврилов рассказал, как переболел коронавирусом. Сейчас доктор здоров и стал особым донором. Он рассказал о своем лечении и поддержке телеканалу «Коми гор».

Андрей Гаврилов заболел в начале апреля. Он проработал в изоляторе с «ковидными» больными полторы недели. Потом поднялась температура, у мужчины диагностировали пневмонию. У заболевшего доктора быстро нарастали слабость и температура. Его отправили в республиканскую инфекционную больницу.

Интервью сыктывкарского врача, переболевшего коронавирусом. Видео ГРТК Коми гор.

Примечательно, что все три теста на коронавирус показали отрицательные результаты. Но анализы говорили о наличии инфекции доктора начали лечить. 12 дней у Андрея Гаврилова держалась температура, но болезнь протекала в легкой форме. Сам врач говорит, что наблюдал более тяжелые случаи: при нем пациента с COVID-19 отправили в реанимацию.

- У меня были мысли о том, что я оставляю свой коллектив, а значит коллегам будет ещё сложнее. Но я представлял опасность пациентов для пациентов без клинических симптомов, поэтому сразу покинул рабочее место. Меня очень многие поддерживали, пожелания выздоровления отправляли даже незнакомые люди, - рассказал Андрей Гаврилов.

Напомним, что Владимир Уйба сообщил, что в первый удар коронавируса в Коми вывел из строя 31 медика.

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