Врио главы рассказал, что первая атака вируса в Коми вывела из строя 31 врача

Врио главы Коми рассказал ведущему Первого канала Александру Гордону о первой атаке вируса в республике, которая вывела из строя 31 врача. Он поделился, что доктора уже выходят из карантина и возвращаются к своим служебным обязанностям.

Владимир Уйба отметил, что пика заболеваемости в Коми ждут совсем скоро - с 30 апреля по 5-7 мая. В Эжвинской больнице, которая прогремела на всю Россию из-за вспышки COVID-19, уже три раза проводили дезинфекцию. Однако после первых двух обработок эпидемиологи снова находили вирус в стенах больницы - такой он приставучий и заразный. Сейчас ждут результатов третьей дезинфекции, верят, что вируса уже нет.

Также врио главы Коми признался, что от первой атаки вируса в Эжвинской больнице пострадало 88 человек, среди них - 31 врач. Сейчас доктора постепенно выходят из карантина и приступают к своим служебным обязанностям. А Эжвинская больница не станет «ковидным» госпиталем, там совсем скоро начнут принимать экстренных больных.

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