Работники психбольницы в Ухте, закрытой на карантин, пожаловались на нарушение трудовых прав

Сотрудники Ухтинской психиатрической больницы, которую закрыли на карантин из-за коронавируса, пожаловались в республиканскую прокуратуру на нарушение прав. Об этом сообщается в группе общественной приемной по мониторингу ПНИ.

Каждому работнику пришло постановление главного санитарного врача о соблюдении режима изоляции. Работники должны находиться во внерабочее время в обсерваторе под угрозой административного наказания. Обсерватор находится в отдалении от больницы. В посте также говорится, что до вчерашнего дня - пока не написали жалобу главврачу больницы - работники ходили до работы пешком, рискуя заразить местных жителей.

Между тем, обсерватор, в котором поселили работников, оставляет желать лучшего. Врачи сняли видео «изнутри».

Обсерватор Ухтинской психиатрической больницы. Видео из группы общественной приемной по мониторингу ПНИ.Условия, в которые поселили медиков, находящихся на карантине по коронавирусу.

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