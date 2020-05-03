Работники психбольницы в Ухте, закрытой на карантин, пожаловались на нарушение трудовых прав
Сотрудники Ухтинской психиатрической больницы, которую закрыли на карантин из-за коронавируса, пожаловались в республиканскую прокуратуру на нарушение прав. Об этом сообщается в группе общественной приемной по мониторингу ПНИ.
Каждому работнику пришло постановление главного санитарного врача о соблюдении режима изоляции. Работники должны находиться во внерабочее время в обсерваторе под угрозой административного наказания. Обсерватор находится в отдалении от больницы. В посте также говорится, что до вчерашнего дня - пока не написали жалобу главврачу больницы - работники ходили до работы пешком, рискуя заразить местных жителей.
Между тем, обсерватор, в котором поселили работников, оставляет желать лучшего. Врачи сняли видео «изнутри».
Обсерватор Ухтинской психиатрической больницы. Видео из группы общественной приемной по мониторингу ПНИ.Условия, в которые поселили медиков, находящихся на карантине по коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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