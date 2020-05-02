В Ухте еще три человека заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Ухте зарегистрировали три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Среди заболевших – пациент психиатрической больницы, а также сотрудник Ухтинской городской больницы.

– Также среди выявленных случаев вновь зафиксировано заболевание у ребёнка (у сотрудницы психиатрической больницы), – говорится в сообщении.

Все заболевшие уже находились на контроле и в последнее время не контактировали с другими горожанами. Всего в Ухте зафиксировали 23 случая заражения. Два человека уже выздоровели, и еще один пациент скончался по причинам, не связанным с коронавирусом.