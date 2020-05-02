2020-05-02T16:51:03+03:00
Общество

В Ухте еще три человека заразились коронавирусом

Один из пациентов – ребенок
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Всего в Ухте зафиксировали 23 случая заражения этой инфекциейВсего в Ухте зафиксировали 23 случая заражения этой инфекциейФото: Валентина ВАГАНОВА
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За прошедшие сутки в Ухте зарегистрировали три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Среди заболевших – пациент психиатрической больницы, а также сотрудник Ухтинской городской больницы.

– Также среди выявленных случаев вновь зафиксировано заболевание у ребёнка (у сотрудницы психиатрической больницы), – говорится в сообщении.

Все заболевшие уже находились на контроле и в последнее время не контактировали с другими горожанами. Всего в Ухте зафиксировали 23 случая заражения. Два человека уже выздоровели, и еще один пациент скончался по причинам, не связанным с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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