В Сыктывкаре создали «Стену памяти»

В центре Сыктывкара появилась «Стена памяти». Инсталляция расположилась рядом с площадкой «под часами». Баннеры с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны созданы в рамках акции, проводимой в преддверии 75-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В акции поучаствовали десятки горожан. Фото пресс-службы городской администрации

Полотна собраны из двух с половиной тысяч снимков красноармейцев, которые предоставили жители Сыктывкара. Фотографии «сложили» в мозаику, которая составлена на основе порядка десяти тысяч повторяющихся снимков. Из них получились целостные картины с водружением Знамени Победы над Рейхстагом и советским военным самолетом Ил-2.

"Стену памяти" собрали из более двух тысяч фотографий. Фото пресс-службы городской администрации

К акции присоединились мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, движение «Волонтеры Победы», Совет ветеранов столицы республики. На призыв откликнулись неравнодушные горожане, которые трепетно сохраняли в своих семьях память о фронтовиках.

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