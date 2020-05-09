2020-05-09T18:10:27+03:00
Общество

Кто из бизнесменов может рассчитывать на субсидию во время коронакризиса в Коми

Есть несколько условий
Дарья ЮДИНА
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Как в Коми получить субсидию на реанимацию бизнеса во время коронакризисаКак в Коми получить субсидию на реанимацию бизнеса во время коронакризиса
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В Коми на господдержку в условиях коронакризиса могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые на 1 марта 2020 года включены в реестр малого и среднего предпринимательства. Есть несколько условий для получения субсидии, объясняет Министерство экономики Коми.

Компания или индивидуальный предприниматель должны по ОКВЭД входить в перечень пострадавших отраслей экономики. Кроме того, у компании или ИП по состоянию на 1 марта 2020 года не должно быть задолженности по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей. При этом до 15 апреля они должны были подать отчетность СЗВ-М за март в органы Пенсионного фонда РФ.

Еще одно условие: количество работников компании (индивидуального предпринимателя) в апреле и в мае должно составлять не менее 90 процентов по отношению к марту 2020 года Субсидия предоставляется в мае 2020 года за сохранение численности работников в апреле 2020 года и в июне 2020 года — за сохранение численности работников в мае по сравнению с мартом 2020 года.

Заявление на субсидию можно заполнить на сайте ФНС России (его следует распечатать для отправки по почте) либо в личном кабинете. Рекомендуется внимательно проверить заполнение реквизитов расчетного счета в банке.

Заявление на получение субсидии за апрель 2020 года следует направить с 1 мая до 1 июня 2020 года. А за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Размер субсидии определяется по формуле. Для организаций: количество работников в марте умножается на 12 130 рублей. Для индивидуальных предпринимателей: количество работников в марте плюс один умножается на 12 130 рублей (если нет наемных работников, размер субсидии равен 12 130 рублей).

Количество работников организации (индивидуального предпринимателя) определяется на основании данных отчетности СЗВ-М, представленной в Пенсионный фонд РФ.

Заявление будет рассмотрено в течение трех рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату. Если заявление получено в первой половине месяца, то выплата будет произведена после 18 числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия.

О факте выплаты субсидии ФНС России проинформирует налогоплательщика по ТКС или в личном кабинете или по почте по адресу места нахождения организации (согласно ЕГРЮЛ), месту жительства индивидуального предпринимателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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