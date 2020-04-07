В Коми во время самоизоляции волонтеры помогли слепой женщине

Штаб ОНФ и Волонтеры-медики продолжают помогать пожилым жителям Коми во время самоизоляции. Недавно они помогли слепой Надежде Прокушевой из села Выльгорт Сыктывдинского района.

Женщина живет в деревянном двухэтажном многоквартирном доме, где нет водоснабжения. Воду необходимо приносить с улицы из колонки.

Общественники рассказали, что слепой женщине обычно помогает сын, инвалид II группы, проживающий в Сыктывкаре, но он не мог приехать, чтобы принести воды. Добровольцы получили сигнал о помощи и сразу же приступили к работе: привезли 14 пятилитровых пластиковых бутылок. Кроме этого, принесли в дом два ведра воды из колонки. Этого женщине хватит надолго, отметили участники акции #МыВместе.

В поселок Тобысь под Ухтой команда «Молодежки ОНФ» выехала по просьбе пожилой пары. Когда добровольцы отрабатывали заявку, выяснилось, что в поселке проживают еще восемь нуждающихся в помощи пожилых семей. Всем им общественники купили и доставили продукты питания.

А жительница Ухты Людмила Овертышева обратилась на горячую линию с просьбой помочь с продуктами, так как она не успела снять пенсию до введения режима самоизоляции и осталась без денег.

- Конечно же, ребята не могли остаться в стороне и купили Людмиле Радионовне продукты и товары первой необходимости, а ситуацию с получением пенсии передали органам соцзащиты на контроль, – сообщил участник команды «Молодежки ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

К работе единого волонтерского штаба акции #МыВместе ранее присоединились предприниматели, которые обеспечивают добровольцев транспортом и помогают с горячей едой медикам.

- Для желающих стать волонтерами или чем-то помочь Народный фронт вместе с другими партнерскими организациями создал специальный сайт мывместе2020.рф, где можно оставить заявку. Волонтерский штаб в Коми свяжется с заявителями для организации конкретной работы, и мы вместе будем помогать пожилым людям. Ведь многие старики одиноки, помочь некому. А выходить на улицу за продуктами им сейчас опасно – пожилым трудно будет справиться, если они заразятся новой коронавирусной инфекцией. Мы рады, что все больше неравнодушных граждан, молодежи, предпринимателей откликаются, желают помочь людям и присоединяются к волонтерскому движению, – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

В работу единого волонтерского штаба акции #МыВместе в Коми включились уже порядка 300 человек, из них 216 стали волонтерами. На сегодня активисты ОНФ, волонтеры-медики и команда «Молодежки ОНФ» в Коми помогли более 100 пожилым гражданам в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Воркуте, Айкино, Микуни, Троицко-Печорске, Выльгорте, Емве, Усть-Куломе, Сосногорске, Яреге, Шудаяге.

Оставить заявку пенсионеры могут по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11. Также через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может стать волонтером или предложить свою помощь.

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