«Говорить о массовом заражении в КРБ - неправильно» - врио главы Коми

СМИ сообщают об еще одной вспышке COVID-19 в лечебном учреждении Сыктывкара. В частности, «Новая газета» пишет, что коронавирус обнаружили у девяти человек в шести отделениях Коми республиканской больницы. Издание ссылается на постановление Роспотребнадзора. Позже информация появилась на сайтах РБК, Дождя, Daily, Эхо Москвы, Вести.Ru.

В вечернем видеобращении к жителям Коми врио главы Владимир Уйба отметил: говорить о массовом заражении в КРБ - неправильно. Исполняющий обязанности руководителя Коми рассказал об одном пациенте с COVID-19 в республиканской больнице.

- В КРБ действительно есть заболевший COVID-19. Мы это знаем. Мы отрабатываем все контакты этого человека по работникам больницы и по пациентам, которые лежали с ним, - отметил он.

Уйба рассказал, что никакого очага в КРБ нет, а ситуация с заболеваемостью в больнице рабочая и контролируемая. Кроме того, врио обещал рассказать подробнее о том, что происходит в больнице в вечернем обращении 7 апреля.

- Говорить о том, что у нас сегодня очаг и о том, что республиканская больница закрыта, потому что там существует массовое заражение, абсолютно неправильно. Еще раз повторяю: болезнь коварна. Действительно, мы по республиканской больнице эту информацию отрабатываем: никакого очага там нет. Это рабочая ситуация, которую мы отрабатываем как профессионально, так и эпидемиологически (как с точки зрения медицины, так с точки зрения санэпиднадзора). Вопрос на контроле. Завтра расскажу вам, как развиваются события, - подытожил Владимир Уйба.

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Сообщается, что в учреждении были нарушены эпидемические мероприятия (подробности).