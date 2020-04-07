Самоизоляция в Коми: как вернуть деньги за турпутевку

В России и в других странах бушует коронавирус. Ехать куда-то в отпуск сейчас небезопасно, у многих жителей Коми он сорвался. Как вернуть деньги за несостоявшийся отдых, объясняет Управление Роспотребнадзора.

Если вы хотели отправиться в страну, где зарегистрировали случаи заражения коронавирусом

Подробная информация по ситуации в разных странах ежедневно публикуется на сайте Ростуризма. Сейчас не рекомендованы к посещению Китай, Италия, Корея, Иран.

При расторжении договора до начала путешествия несостоявшемуся туристу должны вернуть полную стоимость турпродукта, после начала путешествия ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.

Многие предприниматели, в том числе и туроператоры, оказались в сложном положении из-за коронакризиса. Поэтому Роспотребнадзор допускает, что компенсировать испорченный отдых туристу можно по-другому: например, перенести сроки отпуска, выбрав другое направление. При этом деньги сохранятся у туроператора.

Если поездка отменилась не из-за коронавируса

Если вы планировали отправиться в страну, где коронавирус туристам не угрожает, но поездка все равно отменилась (запрет на въезд, аннулирование виз, запрет авиаперелетов), то вы вправе отказаться от услуг туроператора. Если туроператор откажется возвращать деньги, придется идти в суд. Учтите, что при в таком случае деньги могут вернуть не в полном объеме, суд, принимая решение, будет учитывать и расходы туроператора.

Основанием для отказа от поездок за пределы РФ или их переноса на более поздний срок также являются рекомендациями Ростуризма, опубликованными на официальном сайте на 19 марта: граждан России просят по возможности на время отказаться от поездок за пределы страны до нормализации эпидемиологической обстановки.

Если вы хотели познакомиться с другими российскими регионами

Вы планировали посетить Казань, Санкт-Петербург, Тюмень, Вологду или любой другой российский город, но тут нагрянул коронавирус — даже из дома нельзя теперь лишний раз выходить, не то что в другой регион ездить. В таком случае деньги тоже можно вернуть.

В этом случае нужно ссылаться на существенное изменение обстоятельств (эпидемиологическое неблагополучие в регионе, массовая отмена культурно-зрелищных мероприятий, ограничение на проведение массовых мероприятий и другое). Обоснованность требования при несогласии с ним второй стороны будет оценивать суд.

В каждом регионе необходимо уточнять, какие ограничения введены. Получить такие сведения можно, например, на официальном сайте правительства региона, администраций муниципалитетов.

Поручение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года, согласно которому туробъекты временно прекращают прием гостей, также является основанием для расторжения или изменения договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

Жители Коми могут проконсультироваться, в том числе по составлению претензии, по телефону (8212) 46-85-25.

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Между тем федеральные СМИ считают иначе (подробности)