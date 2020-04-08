Коронавирус в Коми: как жители республики помогают докторам

В Коми пришел коронавирус: уже зафиксировано 119 случаев заболевания. На передовой борьбы с инфекцией медики: они лечат и утешают больных. Героям в белых халатах тоже нужна поддержка, и жители республики делают все, что могут, чтобы уставшие глаза докторов снова загорелись.

Самый распространенный вид помощи - доставка горячих обедов. Люди готовят на кухнях завтраки, обеды и ужины для врачей, а доставляют еду волонтеры. Свою лепту вносят и предприниматели, которые снабжают докторов выпечкой, а добровольцев «сырьем» для готовки.

Врачам дают силы домашние обеды. Источник: https://vk.com/public193532925

- От всего коллектива КРБ хотим выразить огромную благодарность спонсорам и волонтёрам за доставку горячей еду медперсоналу!!! Мы очень ценим вашу поддержку и помощь в это непростое время и рекомендуем оставаться дома, чтобы защитить себя и своих близких!!! - написала Валентина И., благодаря людей за труд.

Также жители Коми шлют врачам открытки и письма с приободряющими теплыми пожеланиями. К делу подключились и малыши, которые шлют свои рисунки.

МАлыши шлют рисунки. Источник: https://vk.com/public193532925

Ещё люди перечисляют деньги и доставляют вещи первой необходимости. На днях анонимный благотворитель расщедрился на буквальном смысле: предоставил жизненно важные средства защиты - одноразовые медицинские маски.

— Наш друг, который пожелал остаться неизвестным, спасибо тебе! - ответили врачи.

На днях кто-то щедрый подарил докторам маски. Источник: https://vk.com/public193532925

Если вы тоже хотите помочь врачам, нужная информация есть в этой группе «ВКонтакте».

Уважаемые читатели! Редакция «КП-Коми» призывает вас: сидите дома, чтобы сберечь свое здоровье! Не добавляйте работы медикам!

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