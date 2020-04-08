Лес и сон - лучшие друзья девушек… в самоизоляции

В Коми режим самоизоляции запер тысячи жителей республики дома. Коронавирус разрушает не только здоровье людей, но и здоровье семей в сети уже появились шутки и сообщения о том, что пары подумывают о разводе после нескольких дней самозаточения. Как жители сохраняют гармонию в семье и в душе в подборке историй «КП-Коми».

Спортивная семья Юлии Чепаловой занимается спортом онлайн и в лесу. Фото из архива героя публикации

Олимпийской чемпионке Юлии Чепаловой повезло. Ее многодетная семья живет рядом с лесом — можно дышать свежим воздухом не только на балконе.

— Сейчас есть повод и квартиру убрать, и фильмы посмотреть, и выспаться! Скучать некогда: провожу тренировки онлайн. Те, кто на лыжах, идут в лес кататься,- говорит лыжница.

Анастасии Уляшевой повезло: лес и река под рукой. Фото из архива героя публикации

Другой многодетной маме - Анастасии Уляшевой из Помоздино Усть-Куломского района - тоже повезло жить рядом с лесом.

- Честно, не представляю, как в городах в это смутное время выживают. Если бы не свой дом с двором и лес с речкой рядом, я точно бы была старуха Изергиль. Мы много гуляем. Можно по насту к речке пробежаться, на ватрушках с санками прокатиться. За окном все более настойчивое кап-кап-кап, из леса все более уверенное и радостное чик-чирик, и это очень поднимает настроение. Дети все веснушках уже, весенние такие, лица загорелые, - делится Анастасия.

Для матери пятерых детей ритм жизни с началом самоизоляции изменился мало:

- Как сидела дома с детьми, так и сижу. На кухне, конечно, приходится проводить больше времени, чем хотелось бы. Но уже как-то привыкли к этому ритму. К неспешным утренним подъемам, многочасовым прогулкам во дворе, суматохе домашней. Мы печем яблочно-медовые пироги и читаем «Гарри Поттера». И это лучшее, что может предложить мне сейчас вселенная.

Александр Урявин перенес тренировки с улицы домой. Фото из архива героя публикации

Спортсмену, продавцу и музыканту — сыктывкарцу Александру Урявину самым сложным ограничением в самоизоляции стало отсутствие уличных тренировок:

- Я привык, что у меня каждый вечер перед сном веломаршрут по городу. Или пробежка в парке. Теперь физнагрузка у меня только домашняя. Психологически самоизоляция дается не очень тяжело, стараюсь держаться на позитиве. С утра делаю список дел на весь день и стараюсь его соблюдать. Занимаюсь домашними делами, уделяю много времени увлечениям: выжигаю по дереву, пишу музыку, благо, музыкальное образование позволяет. Еще помогаю родителям и ухаживаю за домашними животными, записываю ролики для своего канала на Youtube.

Канон Карита переживают самоизоляцию в Петербурге. Фото из архива героя публикации

Балерину Театра оперы и балета Коми Канон Кариту самоизоляция настигла в Санкт-Петербурге.

- Я приехала в северную столицу, чтобы сходить к врачу. Теперь не могу вернуться в Сыктывкар, так что до 30-го апреля останусь в Питере. Надеюсь, что не дольше. Со здоровьем серьезных проблем нет, поэтому я просто отдыхаю, принимаю таблетки и провожу время с молодым человеком, - делится артистка.

Марина Михайлова уже давно вместе с Вовой и Сережей живет в "изоляции". Фото из архива героя публикации

А вот у Марины Михайловой, мамы двойняшек Вовы и Сережи (у мальчиков ДЦП), не все так просто.

- Сейчас наша жизнь изменилась несильно. За шесть лет мы привыкли жить в режиме «изоляции», как и многие семьи с особыми детьми. Изменилось лишь то, что мы вынуждены пропускать жизненно необходимые занятия. Время всегда работает против нас: мы вынужденно отменили не только ежедневные занятия в детском центре, но и плановые курсы реабилитации, поездку в санаторий в Евпаторию, а также поездку в федеральный центр в Санкт-Петербург на консультацию. Все это жизненно важно для нас, но мы понимаем, что сейчас находиться дома для нас безопаснее всего. К нам приходит доктор из поликлиники. Продукты и лекарства по назначению врача покупаю я сама, пока мои родители (им 70 лет) сидят дома с мальчиками. Получается, что из дома выхожу только я в магазин и в аптеку, раз в несколько дней. Вова с Сережей сидят дома, гуляют только на балконе. Мы рисуем, лепим, играем, делаем то, что не успевали в другое время.

Уважаемые читатели! Редакция "КП-Коми" просит вас: соблюдайте режим самоизоляции, храните свое здоровье!

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