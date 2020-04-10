В Коми начнут дезинфицировать тротуары и парки

В Коми начнут дезинфицировать дороги, тротуары, площади и скверы, чтобы остановить распространяющийся коронавирус. Особое внимание уделят общественным пространствам в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Княжпогостском районе. Дезинфекцией на улицах займутся после того, как сойдет снег. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

При необходимости свою технику для дезинфекции дадут региональное управление МЧС, Минприроды Коми и Комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Управлением Роспотребнадзора уже подготовило подробные рекомендации, как дезинфицировать общественные пространства. Сейчас муниципалитеты уточняют перечни территорий и уровень своих ресурсов для этой работы.

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