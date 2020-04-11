Коми получила от Монди СЛПК 130 миллионов на закупку аппаратов ИВЛ

Монди СЛПК передал Республике Коми 130 миллионов 340 тысяч рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Этой суммы хватит на то, чтобы купить 70 таких аппаратов. Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба заверил, что власти делают все для того, чтобы республика была максимально готова к любому развитию ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул вклад бизнеса и поблагодарил Монди СЛПК. Генеральный директор компании назвал покупку аппаратов искусственной вентиляции легких одной из приоритетных задач. Он подчеркнул, что ее своевременное решение позволит спасти жизни людей.