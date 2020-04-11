В Коми 3809 человек находятся под наблюдением медиков

По состоянию на субботу, 11 апреля, в Коми 3809 человек находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

В регионе выявили 333 пациента с подозрением на коронавирус, у 208 из них этот диагноз подтвердился. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находится 3809 человек. 1030 из них прибыли из-за рубежа, еще 2779 контактировали с заболевшими.

– Находятся в стационарах с диагнозом COVID-19 или с подозрением на COVID-19 182 человека, в том числе в Сыктывкаре – 168 человек, Усинске – 2, Ухте – 2, Княжпогостском районе – 1, Усть-Куломском районе – 2, Корткеросском районе – 5, Прилузском районе – 2, –говорится в сообщении.

Еще 37 человек находятся в обсерваторах, в том числе, в ГБУЗ РК «КРНД» (11), ГБУ РК «РСОЦ «Максаковка» (24), ГБУЗ РК «Сосногорская ЦРБ» (2).

– За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 109 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились. Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел, – отметили в Роспотребнадзоре.