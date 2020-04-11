2020-04-11T13:52:23+03:00
Общество

Жители села в Коми бесплатно шьют и раздают маски одиноким пенсионерам

Пандемия коронавируса объединяет неравнодушных людей
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото vk.comФото vk.com
Изменить размер текста:

Пандемия коронавируса - это не только про страх и неопределенность, но и про невероятную сплоченность людей. Сейчас в Коми остро не хватает индивидуальных средств защиты, в аптеках они пропали больше месяца назад. Люди выкручиваются в меру своих возможностей. Большинство шьют маски на продажу, но есть и те, что изготавливает их безвозмездно, чтобы помочь другим. Например, жители Тимшера, что находится в Усть-Куломском районе Коми.

Жители поселка самостоятельно пошили сотни масок и раздали их одиноким пенсионерам, которым не рекомендуют нарушать режим самоизоляции. Школьники тоже не отстают - шьют маски на дому и передают их в местные ФАПы.

В эту тяжелую пору помогают и отдельные неравнодушные жители Коми. Например, Руслан Стручков из Вуктыла вознамерился бесплатно отшить маски для каждого жителя небольшого городка, а Глеб Вяткин из Емвы с утра до вечера бесплатно носит продукты пенсионерам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Сыктывкара попросила откликнуться предпринимателей, которые шьют маски

«Вместе мы сможем справиться с вирусом. Всё у нас будет хорошо!» - подытожила свое послание Наталья Хозяинова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Советы юриста на время карантина: Как добыть справку для перемещения по городу, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком
На главные вопросы россиян во время самоизоляции отвечаем вместе с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским
Новости 24
В Сыктывкар поступило 25 тысяч масок, их раздадут кондукторам и коммунальщикам
У ухтинки украли с карты 48 тысяч рублей
На выезде из Ухты появятся посты ДПС и полиции
Для сыктывкарских волонтеров ввели бесплатный проезд в автобусах
В Коми подписан указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
В Сыктывкаре стартовал конкурс детского рисунка
В Коми закрыли еще шесть ледовых переправ
В Коми появилась благотворительная организация для помощи врачам
В Коми приостановлены проверки бизнеса
Самоизоляция в Коми: отменят ли плату за капремонт
В Сыктывкаре ездят по поддельным документам
В Сыктывкаре сгорел дом
Жители Коми получат пенсии досрочно
Житель Усинска не смог бесплатно вынести алкоголь даже с битой
В Коми раненый лось почти неделю пытался спастись от охотника
В Сыктывкаре начали ограждать детские и спортивные площадки
В Коми ожидаются осадки
Предприниматели Печоры получат отсрочку по арендным платежам
В Сыктывкаре планируют провести ярмарку выходного дня
В Сыктывкаре ищут мужчину с протезом, который ушел на рыбалку и пропал
В Коми под медицинским наблюдением находится 3532 человека