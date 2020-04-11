Жители села в Коми бесплатно шьют и раздают маски одиноким пенсионерам

Пандемия коронавируса - это не только про страх и неопределенность, но и про невероятную сплоченность людей. Сейчас в Коми остро не хватает индивидуальных средств защиты, в аптеках они пропали больше месяца назад. Люди выкручиваются в меру своих возможностей. Большинство шьют маски на продажу, но есть и те, что изготавливает их безвозмездно, чтобы помочь другим. Например, жители Тимшера, что находится в Усть-Куломском районе Коми.

Жители поселка самостоятельно пошили сотни масок и раздали их одиноким пенсионерам, которым не рекомендуют нарушать режим самоизоляции. Школьники тоже не отстают - шьют маски на дому и передают их в местные ФАПы.

В эту тяжелую пору помогают и отдельные неравнодушные жители Коми. Например, Руслан Стручков из Вуктыла вознамерился бесплатно отшить маски для каждого жителя небольшого городка, а Глеб Вяткин из Емвы с утра до вечера бесплатно носит продукты пенсионерам.

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«Вместе мы сможем справиться с вирусом. Всё у нас будет хорошо!» - подытожила свое послание Наталья Хозяинова (подробности).