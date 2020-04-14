2020-04-14T14:03:59+03:00
Общество

Архиепископ Питирим написал стихи о коронавирусной напасти

Владыка вновь обратился к творчеству
Дарья ЮДИНА
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Архиепископ Питирим написал стихи о коронавирусеАрхиепископ Питирим написал стихи о коронавирусе
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Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим написал стихи о коронавирусе. Он заложил в свои творения уверенность том, что вера не только способна защитить от новой инфекции также, как и медицинские средства защиты, но и способна сделать это лучше их. Конечно, оценивать творчество Владыки можно по-разному, но в стихах чувствуется огромный пыл, направленный против хвори.

Интересный момент: автор обыгрывает головной убор вируса, прямым текстом указывая на апокалиптические события. Главное спасение в данном случае опять же вера.

КОРОНАВИРУС

Безбожного мира не слушаем речи,

О Вечности вспомним, крестясь на восток.

Пусть вирус в короне идёт с лжепредтечей,

Пророчества знать заповедовал Бог.

Откроется сердцу идти в храм Господний,

Иди, Духа Божия не изгоняй.

Раскроются скоро врата преисподней,

Предложат земной обольстительный рай.

Мы с вербами в храмах усердно молились,

Пасхальный огонь в душу нашу проник.

Святым Златоустом любить научились,

Возлюбленный с нами Христов ученик.

Напомнили нам уповать впредь на Бога,

Затем дезинфекции, маски, плащи.

Ведь вирусов разных всепагубных много,

Их крест пронесём для спасенья души.

А если так надо, за веру предстанем,

Для нас Бог Отец, Сын и Дух на века.

Покаемся братья, грешить перестанем,

В нас вера Христова да будет крепка.

64. ЖЕРТВЕННИК ВО ИЕРУСАЛИМЕ

Маленький такой коронавирус

Храмы закрывает и мечети.

Древний раскрывается папирус,

Зверь древнейший выпускает сети.

Много лет корона ожидала

Принца, о котором предсказанье.

Церковь двадцать сотен лет вещала...

Может быть исполнилось Писанье?!

Ныне жертвенник поставлен чуждый

Яхве Богу в Иерусалиме.

В Пасху принесётся агнец тучный

Там в коронавирусном режиме.

Радость сохраните, христиане,

Дух антихриста не принимайте.

Годы сатанинской смертной брани,

Во Христе живуще, побеждайте.

Напомним, что ранее республиканское Управление Роспотребнадзора перед Вербным воскресеньем запретило прихожанам собираться в храмах и церквях. В ответ православная общественность пригрозила судебными исками. Недавно Архиепископ Питирим пожаловался на сокращение количества прихожан, и как следствие, невозможность платить зарплату церковным работникам.

Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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