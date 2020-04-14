Архиепископ Питирим написал стихи о коронавирусной напасти
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим написал стихи о коронавирусе. Он заложил в свои творения уверенность том, что вера не только способна защитить от новой инфекции также, как и медицинские средства защиты, но и способна сделать это лучше их. Конечно, оценивать творчество Владыки можно по-разному, но в стихах чувствуется огромный пыл, направленный против хвори.
Интересный момент: автор обыгрывает головной убор вируса, прямым текстом указывая на апокалиптические события. Главное спасение в данном случае опять же вера.
КОРОНАВИРУС
Безбожного мира не слушаем речи,
О Вечности вспомним, крестясь на восток.
Пусть вирус в короне идёт с лжепредтечей,
Пророчества знать заповедовал Бог.
Откроется сердцу идти в храм Господний,
Иди, Духа Божия не изгоняй.
Раскроются скоро врата преисподней,
Предложат земной обольстительный рай.
Мы с вербами в храмах усердно молились,
Пасхальный огонь в душу нашу проник.
Святым Златоустом любить научились,
Возлюбленный с нами Христов ученик.
Напомнили нам уповать впредь на Бога,
Затем дезинфекции, маски, плащи.
Ведь вирусов разных всепагубных много,
Их крест пронесём для спасенья души.
А если так надо, за веру предстанем,
Для нас Бог Отец, Сын и Дух на века.
Покаемся братья, грешить перестанем,
В нас вера Христова да будет крепка.
64. ЖЕРТВЕННИК ВО ИЕРУСАЛИМЕ
Маленький такой коронавирус
Храмы закрывает и мечети.
Древний раскрывается папирус,
Зверь древнейший выпускает сети.
Много лет корона ожидала
Принца, о котором предсказанье.
Церковь двадцать сотен лет вещала...
Может быть исполнилось Писанье?!
Ныне жертвенник поставлен чуждый
Яхве Богу в Иерусалиме.
В Пасху принесётся агнец тучный
Там в коронавирусном режиме.
Радость сохраните, христиане,
Дух антихриста не принимайте.
Годы сатанинской смертной брани,
Во Христе живуще, побеждайте.
Напомним, что ранее республиканское Управление Роспотребнадзора перед Вербным воскресеньем запретило прихожанам собираться в храмах и церквях. В ответ православная общественность пригрозила судебными исками. Недавно Архиепископ Питирим пожаловался на сокращение количества прихожан, и как следствие, невозможность платить зарплату церковным работникам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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