Самоизоляция в Коми: спецпропуски будут электронными

В Коми автоматизируют выдачи спецпропусков на самоизоляции. Сначала новую информационную систему протестируют на одном из крупных промышленных предприятий, а уже потом, после устранения возможных недостатков, запустят во всех городах и районах республики, сообщает пресс-служба главы Коми.

Для автоматизации создали информационную систему. «Пропускная система» - хранилище информации об организациях, сведениях о них, их сотрудников, которым необходимо передвигаться внутри города или республики для посещения работы.

Система обеспечивает двухуровневый контроль. Сначала заявки согласовывают муниципалитеты, затем администрация главы. Сотрудники органов внутренних дел теперь смогут проверить наличие пропуска без каких-либо бумаг: достаточно предъявить паспорт уполномоченному сотруднику, а он проверит наличие пропуска в системе онлайн.

Как это работает?

Сотрудники ОВД, останавливая гражданина на улице, смогут зайти в систему, вбить в поиск фамилию, имя, отчество человека и четыре последние цифры номера паспорта. Таким образом проверить, действительно ли сотрудник правомерно передвигается по городу. Если гражданин находится на карантине, система это тоже покажет.

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