Лечение от коронавируса и обращение в скорую: обращение врио главы Коми

Врио главы Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он рассказал, как лечат больных новой коронавирусной инфекцией.

Людей с легкой формой COVID лечат дома. Они сидят на карантине. Больные со средней и тяжелой формой лечатся в стационарах, их 227 человек из 402.

- Здоровым человек считается, что если его выздоровление два раза подтвердили лабораторные анализы, - сказал Владимир Уйба.

Врио губернатора предупредил: если признаков инфекционных заболеваний нет, но возможно был контакт с больным коронавирусом, нужно предупредить врачей, чтобы они надели защитные костюмы и обезопасили себя.

- У нас ограниченное количество врачей и медперсонала, так что давайте их беречь, - призвал врио губернатора.

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Напоследок Владимир Уйба напомнил жителям Коми о необходимости сидеть дома.

- Я еще раз хочу напомнить: режим самоизоляции - важная мера профилактики. Появилось солнце, и очень много людей на улицах. Прошу вас, прежде чем выходить на улицу, подумайте, нужно ли вам это.

Редакция «КП-Коми» присоединяется к призыву врио главы. Просим вас: сидите дома!

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