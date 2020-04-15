В Усинске таксисты боятся сажать санитарок в машины из-за коронавируса

У жительниц Усть-Усы, которые работают в больнице Усинска, появилась неожиданная проблема. Раньше женщины добирались до работы на рейсовых автобусах или частном транспорте по договоренности. Сейчас автобусные рейсы временно отменили и санитарки доезжали до больницы с помощью частных извозчиков. Однако после новостей о зараженных коронавирусом в усинской больнице таксисты отказываются сажать женщин в автомобили. Об этом пишет «Усинск. Онлайн».

- Ко мне обратились санитарки с просьбой помочь им добираться на работу и с работы. К сожалению, водители отказываются, врач нашей больницы тоже не может помочь с машиной, так как в любой момент она может понадобиться. Санитаркам, с их слов, на период ограничительных мер была предложена комната в гостинице в Усинске, - сообщила руководитель администрации Усть-Усы Тамара Полетова.

Как пояснил главврач УЦРБ Максим Чуркин, администрация города выделила для усть-усинских санитарок комнаты в гостинице и, если проблемы с транспортировкой сохраняются, женщины могут заселяться в гостиницу.

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