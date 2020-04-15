2020-04-15T11:14:07+03:00
Общество

В Усинске на одного пациента с коронавирусом стало больше, а в Прилузье количество случаев с COVID-19 возросло до пяти

Инфекция продолжает шагать по республике
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вирусологи трудятся, не покладая рукВирусологи трудятся, не покладая рукФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус продолжает шагать по республике. Вчера география его распространения пополнилась еще двумя районами - первые случаи COVID-19 зафиксировали в Печоре и Воркуте. В других муниципалитетах наблюдается прирост заболевших.

Например, в Усинске на одного пациента с COVID-19 стало больше (всего три пациента), о чем сообщила районная больница. В Прилузье список заболевших пополнился сразу тремя пациентами (всего пять заболевших), сообщает администрация Прилузского района.

Напомним, что по ситуации на 15 апреля в Коми лабораторно подтверждено 402 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Сегодня в течение дня муниципалитеты актуализируют данные по новым инфицированным. В каждом районе свежую информацию публикуют в разное время. В некоторых администрациях к процессу информирования подходят ответственно - выпускают видеообращения, делятся подробностями. Правда, таких муниципалитетов меньшинство.

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Сейчас в республике 402 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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