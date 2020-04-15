2020-04-15T16:09:52+03:00
Общество

В Коми одного из зампредседателя правительства отправили в отставку

Владимир Уйба подписал распоряжение
Дарья ЮДИНА
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Григория Саришвили освободили от должности зампредседателя республиканского правительства. Источник: http://pp.rkomi.ru/80822/Григория Саришвили освободили от должности зампредседателя республиканского правительства. Источник: http://pp.rkomi.ru/80822/
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Григорий Саришвили освобожден от должности заместителя председателя правительства – постоянного представителя Коми при Президенте. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Уйба. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Временно исполнять обязанности постоянного представителя Коми при Президенте будет будет Елена Васильева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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