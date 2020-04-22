«На свою зарплату купил растворы и распылители»: директор ТСЖ в Сыктывкаре — о дезинфекции подъездов

Председатель товарищества собственников недвижимости «ТСЖ — Коммуна 48А» Антон Остроконь рассказал, как тяжело сейчас выживать тем, кто обязан дезинфицировать подъезды. Несмотря на обещания компенсации, коммунальщики до сих пор не получили ответа - кто будет возмещать расходы. Прочитайте полную боли колонку Антона об отсутствии поддержки и внятных ответов.

«Администрация Сыктывкара еще 7 апреля обязала нас ежедневно проводить дезинфекцию подъездов. По моим подсчетам, на это необходимо около восьми тысяч рублей в день. Денег на это нет. При этом за уборку подъездов в администрацию мы должны отчитываться по форме. Я на свою зарплату купил дезинфицирующие растворы и распылители, дал их уборщице, чтобы она хотя бы лифты и входные двери обрабатывала. Но вернутся ли мне эти деньги — я не знаю.

В платежки включить такие расходы мы не имеем права. ТСЖ, чтобы взимать с жильцов деньги, обязано провести собрание собственников, которое запрещено в период карантина. Получается патовая ситуация. Мы не можем внести эти суммы в платежи, нам неоткуда взять деньги и, поэтому, мы не можем проводить дезинфекцию.

Я уверен, что даже если провести собрание жильцов, то люди вообще проголосуют против дезинфекции подъездов за свой счёт. Они справедливо полагают, что это задача государства. И раз государство ввело такие требования — почему граждане должны за это платить? С нас взимают огромные налоги, а от государства никакой помощи нет.

Нигде в законах про обязанность дезинфекции ничего не сказано, а в правовых актах, принятых в связи с коронавирусом, говорится только про рекомендации. В итоге нас буквально обязали проводить эти работы, а когда я позвонил в администрацию, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, то девушка-секретарь стала угрожать мне проверками ТСЖ.

Когда в той же администрации города я попытался выяснить, как нам должны выделять деньги на дезинфекцию, особенно когда о возможности финансовой поддержки заявил Уйба, закончилось всё тем, что меня перенаправляли из одного ведомства в другое. Из Администрации города — в Минздрав, Минздрав — в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор — в Управление по ЖКХ Администрации города. В итоге никаких движений по отношению к нам сделано не было: ни средства дезинфекции не выделяются, ни деньги на их закупку. И куда обращаться — непонятно.

Насколько мне известно — никто из ТСЖ и управляющих компаний дезинфекцией не занимаются, и, скорее всего, не будут. Потому что денег на такие меры ни у кого нет: ни у самих компаний, ни у жильцов, чьи доходы за период самоизоляции значительно снизились».

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В видеообращении подчеркивается, что ограничительные меры оправданы только в городских условиях (подробности).