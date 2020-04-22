2020-04-22T17:42:19+03:00
Общество

Международное издание готовит расследование о вспышке коронавируса в Коми

Республика под информационным прицелом крупных мировых СМИ
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - та самая больница, которая прославилась на всю РоссиюНа фото - та самая больница, которая прославилась на всю РоссиюФото: Андрей КОВРИЖНЫХ
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Известный голландский журналист Йоост Босман побывал в Республике Коми, которая считается одним из самых коронавирусных регионов России. Он три дня жил в Сыктывкаре, общался с местными активистами и собирал материал для своей статьи.

- Потому что маленькая Республика Коми (по численности населения - 820 тысяч) входила в пятерку (по ситуации на 22 апреля занимает уже шестое место) регионов с самым большим числом больных коронавирусом, - объяснил интерес иностранного журналиста гражданский активист Виктор Вишневецкий.

Наша республика на севере России уже была под информационным прицелом такого крупного мирового издания как «Нью-Йорк Таймс». В ней журналист рассуждает о скандале, связанном с попытками скрыть вспышку заболевания в регионе (в частности, в Эжвинской больнице).

Отметим также, что Республике Коми не впервой принимать иностранных журналистов. В прошлом году их интерес к региону был преимущественно связан со строительством самого большого в Европе мусорного полигона на границе с Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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