2020-04-22T17:51:32+03:00
Общество

Эжвинскую больницу, где произошла вспышка COVID-19 среди врачей и пациентов, готовят к приему пациентов

Сейчас там проходит полномасштабная дезобработка
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: вот так в Эжвинской больнице дезинфицирую помещенияФото: вот так в Эжвинской больнице дезинфицирую помещения
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Эжвинская больница еще три недели назад была синонимом коронавирусного ужаса. Сейчас страсти по лечебному учреждение утихли, оно понемногу входит в рабочую колею. Об этом рассказал врио главы Коми Владимир Уйба.

- Там был очаг. Сейчас вспышка купирована. Пациенты все выписаны либо в обсерватор, либо домой, пролечены. Сейчас мы проводим там полномасштабную дезобработку. Только после того, как получим отрицательные смывы, мы снова Эжвинскую больницу запустим, - отметил врио.

Он подытожил, что лечебное учреждение не станет «ковидным» госпиталем, а будет выполнять скоропомощные функции. Кстати, об этом врио говорил в эфире Первого канала. Там же временный руководитель Коми признался, что первая атака вируса вывела из строя 31 врача. К счастью, они уже выходят из карантина.

О ситуации в Коми на 22 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом в Коми на 22 апреля 00:27 - о ситуации в Эжвинской городской больнице 02:03 - о новых мерах поддержки среднего и малого бизнеса 03:25 - об увеличении в два раза стоимости продуктовых наборов для школьников 04:02 - о дачном сезоне и дачных автобусных маршрутах

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ИСТОЧНИК KP.RU

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