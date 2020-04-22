Эжвинскую больницу, где произошла вспышка COVID-19 среди врачей и пациентов, готовят к приему пациентов

Эжвинская больница еще три недели назад была синонимом коронавирусного ужаса. Сейчас страсти по лечебному учреждение утихли, оно понемногу входит в рабочую колею. Об этом рассказал врио главы Коми Владимир Уйба.

- Там был очаг. Сейчас вспышка купирована. Пациенты все выписаны либо в обсерватор, либо домой, пролечены. Сейчас мы проводим там полномасштабную дезобработку. Только после того, как получим отрицательные смывы, мы снова Эжвинскую больницу запустим, - отметил врио.

Он подытожил, что лечебное учреждение не станет «ковидным» госпиталем, а будет выполнять скоропомощные функции. Кстати, об этом врио говорил в эфире Первого канала. Там же временный руководитель Коми признался, что первая атака вируса вывела из строя 31 врача. К счастью, они уже выходят из карантина.

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