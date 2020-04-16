В Воркуте не подтвердился случай заболевания коронавирусом
В Воркуте не подтвердился второй случай заболевания коронавирусом. Результат теста был отрицательным. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава администрации Игорь Гурьев.
- Вчера вечером получен отрицательный результат по второй пробе заразившего короновирусом воркутинца. Сегодня он официально отнесён к категории «выздоровевшие»! - написал мэр.
Напомним, что на данный момент в Коми зарегистрировано 441 заболевших COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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