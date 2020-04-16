2020-04-16T11:03:41+03:00
Общество

В Воркуте не подтвердился случай заболевания коронавирусом

Пробы дали отрицательный результат
Дарья ЮДИНА
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У воркутинца не подтвердилось наличие коронавирусаУ воркутинца не подтвердилось наличие коронавируса
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В Воркуте не подтвердился второй случай заболевания коронавирусом. Результат теста был отрицательным. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава администрации Игорь Гурьев.

- Вчера вечером получен отрицательный результат по второй пробе заразившего короновирусом воркутинца. Сегодня он официально отнесён к категории «выздоровевшие»! - написал мэр.

Напомним, что на данный момент в Коми зарегистрировано 441 заболевших COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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