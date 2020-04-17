В школе-долгострое в Орбите заканчивают отделочные работы

В школе в сыктывкарском микрорайоне Орбита заканчивают отделочные работы. Об этом пишет пресс-служба Госсовета Коми.

Министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко рассказал, что сейчас строители монтируют деревянные полы в спортивном и актовом залах и настраивают инженерные системы.

Значительная часть оборудования уже закуплена и установлена: в классах есть парты, а в столовой – электрические плиты, холодильники и духовые шкафы. По словам представителей республиканской службы единого заказчика, после того как снег растает, продолжится благоустройство: нужно высадить газоны, установить мягкое покрытие на детские и спортивные площадки, вывезти строительный мусор.

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