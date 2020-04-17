Ухта вооружена против коронавируса как Париж

Сегодня прошла пресс-конференция в правительстве Коми. На вопросы ведущих СМИ республики отвечал врио губернатора Владимир Уйба. От коллег из Ухты поступил вопрос о местной больнице, куда хотят свозить больных из шести муниципалитетов: хватит ли её мощности? Привезут ли новые тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ?

- Вся маршрутизация отработана, и по Ухте в первую очередь. Я с ходу могу сказать, что там 29 аппаратов ИВЛ - это очень серьезно. Ещё мы зарезервировали два аппарата в Ухту. При необходимости их доставят за два часа вертолетом или за шесть часов на машине. По врачам есть такой же план. Если будет пик или превышение пика, то тут мы будем рассчитывать на помощь федералов: специалистов доставят чартерным бортом, предполагаем, что из центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Также мы отдали Ухте тысячу тестов. Поэтому Ухта сегодня — как Париж в Европе. Чтобы вы понимали: в России эти тесты сейчас имеет Москва, Республика Коми и немножко Ленинградская область. В Европе такая укомплектованность у Франции, - заметил Владимир Уйба.

Напомним, что в Ухте уже три больных коронавирусом идут на поправку.

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