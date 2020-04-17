2020-04-17T17:01:08+03:00
Общество

Ухта вооружена против коронавируса как Париж

Тысяча тестов по определению инфекции отправлена в "жемчужину Севера"
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Ухту оснащена против коронавируса также как ПарижУхту оснащена против коронавируса также как Париж
Изменить размер текста:

Сегодня прошла пресс-конференция в правительстве Коми. На вопросы ведущих СМИ республики отвечал врио губернатора Владимир Уйба. От коллег из Ухты поступил вопрос о местной больнице, куда хотят свозить больных из шести муниципалитетов: хватит ли её мощности? Привезут ли новые тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ?

- Вся маршрутизация отработана, и по Ухте в первую очередь. Я с ходу могу сказать, что там 29 аппаратов ИВЛ - это очень серьезно. Ещё мы зарезервировали два аппарата в Ухту. При необходимости их доставят за два часа вертолетом или за шесть часов на машине. По врачам есть такой же план. Если будет пик или превышение пика, то тут мы будем рассчитывать на помощь федералов: специалистов доставят чартерным бортом, предполагаем, что из центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Также мы отдали Ухте тысячу тестов. Поэтому Ухта сегодня — как Париж в Европе. Чтобы вы понимали: в России эти тесты сейчас имеет Москва, Республика Коми и немножко Ленинградская область. В Европе такая укомплектованность у Франции, - заметил Владимир Уйба.

Напомним, что в Ухте уже три больных коронавирусом идут на поправку.

Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких! Пуксьo й гортын!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ждут 50 тысяч тестов, которые позволят определить коронавирус за 10 минут Они чувствительные и достаточно точные. Но, конечно, результат теста все равно надо перепроверять (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках
Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается
Как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции: новая система позволит оформлять статус онлайн
Новые правила, по которым можно получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции, будут действовать до 31 декабря 2020 года
Новости 24
Жительница Ухты похитила полмиллиона рублей
Не самоизоляцией единой: врио главы Коми объяснил, зачем нужна дезинфекция
В Сыктывкаре мужчина украл золото у знакомой
Проведение ВПР в Коми перенесли на осень
Жительница Инты напала на полицейского
В Коми на выходных выпадут осадки
Сыктывкарский городской суд продлил арест бывшему главе МВД Коми еще на два месяца
Жительница Коми подарила мошенникам 220 тысяч рублей
В Эжвинскую больницу, где произошло массовое заражение COVID-19, ищут врачей
В Сыктывкаре задержали грабителей
Жителям Коми стоит опасаться мошенников
В Коми испортится погода
Жительница Коми лишилась крупной суммы денег
В Сыктывкаре женщина весом 200 кг не могла выбраться из ванной самостоятельно
В Печорском районе число зараженных коронавирусом выросло до трех человек
В Коми нужно строить инфекционную больницу с детскими отделениями: обращение врио главы Коми
В Коми жители стали свидетелями поиска "закладок"
В Коми начали дезинфицировать общественные пространства
Жители Коми задолжали по алиментам больше двух миллиардов рублей
В Коми ежедневно дезинфицируют машины полицейских
Самоизоляция в Коми: можно ли уехать к родным в деревню
Печорец расплачивался за покупки картой приятеля
В Ухте под колёса автобуса попала женщина
В Коми к лесным пожарам готовы
Часть тестов на коронавирус вернулись в Сыктывкар из Ухты непригодными
В Коми изменится расписание поезда "Воркута" - "Москва"
В Коми снижается спрос на медицинских работников