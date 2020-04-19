В воскресенье, 19 апреля, в Ухте горела гостиница, оттуда эвакуировали 45 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в пять утра в районе «Аэропорт». На улице Уральской загорелась двухэтажная гостиница. На месте происшествия работали 10 единиц техники и 28 человек личного состава. На момент прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировали 45 человек. В 6.45 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Как передает «Комиинформ», причины случившегося пока устанавливаются.