2020-04-19T09:10:42+03:00
Общество

В Ухте горела гостиница: оттуда эвакуировали 45 человек

Пожар тушили почти два часа
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Причины возгорания пока выясняютсяПричины возгорания пока выясняютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В воскресенье, 19 апреля, в Ухте горела гостиница, оттуда эвакуировали 45 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в пять утра в районе «Аэропорт». На улице Уральской загорелась двухэтажная гостиница. На месте происшествия работали 10 единиц техники и 28 человек личного состава. На момент прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировали 45 человек. В 6.45 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Как передает «Комиинформ», причины случившегося пока устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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