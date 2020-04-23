2020-04-23T14:14:39+03:00
Общество

В Ухте коронавирусом заразился трехлетний малыш

На 23 апреля в городе - 11 инфицированных COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Коронавирус не щадит ни взрослых, ни детейКоронавирус не щадит ни взрослых, ни детейФото: Иван МАКЕЕВ
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В Ухте на сегодня список заболевших пополнился - коронавирусом заболел трехлетний ребенок. Предположительно он заразился от своего отца, о чем в специальном обращении рассказал мэр города Магомед Османов.

- Предполагаем, что заразился от отца, который лежит в Ухтинской городской больнице с двухсторонней пневмонией. Когда у отца обнаружили заболевание, то в семье взяли пробы, мазки. Первый результат у отца был отрицательный и у ребенка - положительным. Повторно были взяты пробы у отца. Предполагаем, что результаты анализов появятся к концу дня, - отметил мэр Ухты.

На сегодня все заболевшие COVID-19 в Ухте чувствуют себя удовлетворительно. Таким образом, по состоянию на 23 апреля в городе - 11 инфицированных коронавирусом. Всего в Коми на сегодня у 542 человек диагностировали COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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