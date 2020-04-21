2020-04-21T16:30:59+03:00
Общество

В Коми COVID-19 диагностировали у младенца

Всего в республике у 8 детей обнаружили коронавирус
Анастасия МАШКАЛЕВА
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У детей заболевание протекает в легкой формеУ детей заболевание протекает в легкой форме
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В Республике Коми 8 детей болеют COVID-19. Заболевание проходит у них в легкой форме. Информацией по заболевшим поделился Комиинформ со ссылкой на Роспотребнадзор по Коми.

Среди инфицированных один ребенок в возрасте до одного года, пятеро - от года до шести лет, двое - от семи до 14 лет. В возрастной категории от 15 до 17 лет заболевших нет.

Напомним, что сейчас в республике 507 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 21 пациент излечился, а 4 человека умерло от COVID-19.

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На сегодня инфицированы 491 пациент (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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