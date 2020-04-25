2020-04-25T15:00:41+03:00
Общество

Промысловикам разъясняют, как получить разрешение на весеннюю охоту

Для этого не обязательно выходить из дома
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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Вчера врио главы Коми Владимир Уйба поделился с жителями республики радостной новостью - весенней охоте быть. Правда, только на водоплавающую птицу, на боровую дичь охотиться нельзя. А еще охота открыта исключительно для жителей Коми. Пресс-служба главы разъясняет, когда начнется весенняя охота и как подать на нее заявление.

- Охота на водоплавающую дичь осуществляется в течение 10 календарных дней. Сроки весенней охоты – с 1 мая по 28 мая текущего года (10 календарных дней в зависимости от территорий муниципальных образований), - говорится в официальном пресс-релизе.

Охотникам следует иметь охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Подавать заявления на добычу промысловики будет исключительно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Также охотникам напоминают, что в Коми весенняя охота разрешена исключительно для жителей региона. Гражданам, не проживающим в республике, охотиться на территории региона запрещено. При этом охота допускается только на водоплавающую дичь, на боровую – действует запрет. Подробнее с текстом указа можно познакомится вот здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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