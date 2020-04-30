«Нам шепнули, готовьтесь к суду»: как жители Коми возвращают деньги за сорвавшийся из-за коронавируса отдых

Коронавирус безжалостно перевернул планы миллионов россиян - люди теряют работу, терпят дистанционное обучение детей и страдают в своих квартирах на самоизоляции. Потеря билета во Францию или Мальту на фоне обрушившейся на мир пандемии кажется пустяком. Но сейчас, когда каждая копейка на счету, хочется вернуть свои кровные деньги за несостоявшееся из-за коронавируса путешествие. Пока туроператоры и авиакомпании в тихом ужасе подсчитывают убытки, мы спросили у жителей Коми, как они возвращают потраченные на путешествия средства и узнали, сложно ли это.

Анастасия Машкалева, хотела во Францию, поедет (возможно) в горы

- Я собиралась удовлетворить свою страсть путешественника - поехать в Париж и Хельсинки. Покупала билеты как в горячке - с каждого утюга трубили, что билеты вырастут в цене. Если не купите их сейчас, то вы, простите, лох. Откуда ж я знала в начале марта, что уже через две недели жизнь поставят на паузу, что ни я, ни кто-либо другой никуда не улетит, что страх и тревога станут нашими спутниками уже совсем скоро. В середине марта же определенности не было никакой, все строили планы и говорили, мол, все нормализуется. Но сейчас я сижу на обшарпанном стуле в самоизоляции в глухой деревне в наступившем будущем и констатирую - нет, не нормализовалось.

Горы - тоже хорошо

Жалко, что Францию в этом году не увижу, что пропадает полугодовая виза, которой я так радовалась. Но Россия тоже не пальцем делана, в Коми - чудесные Уральские горы. Возможно, в этом году посчастливиться туда попасть.

Что с возвратом?

Когда покупала билеты, держала в уме пандемию и страховала каждый билет по максимуму. В целом, на билетах из Москвы в Париж, а из Парижа в Хельсинки я потеряла почти 14 тысяч рублей. Эксперты сказали, что деньги можно вернуть с получением официального письма от авиакомпании, что рейс отменен. 28 апреля я наконец-то получила это письмо, в нем прописан алгоритм действий по возврату (нужно подать заявление, отправить компании). В официальном письме говорится, что по правилам ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта) процесс вынужденного возврата может занимать от 2 до 90 дней. В общем, жду.

Наталья Волкова, планировала с семьей в Турцию, задумалась о туре по Золотому кольцу

- В сентябре мы с семьей - я, муж и годовалый сын - планировали ехать в Турцию, до последнего верили, что сможем туда попасть. 27 апреля довели информацию о новых правилах отдыха в этой стране, и мы поняли, что в Турцию мы не летим.

Наталья предвкушала семейный отдых в Турции. Но увы.

Например, отменят олинклюзив («Всё включено»). Отель должен получить карточку здоровья, на пляже лежаков будет в два раза меньше, отдельный лежак придется оплачивать (закрепят только за тобой). Никакой еды в доступе не будет, остается питание по расписанию с обслуживанием официантов. К тому же столов будет в два раза меньше из-за соблюдения дистанции. Ну и номерной фонд заполняют на половину. Так что, возможно, будем развивать внутренний туризм - поедем по Золотому кольцу, например.

Что с возвратом?

Как мы будем возвращать 170 тысяч за путевку в Турцию, пока мы не знаем до сих пор. 27 апреля вышло постановление правительства, что деньги за путевки возвращаются из резервного фонда туроператора, а это 2,5 млрд рублей. Но по самым скромным подсчетам россиянам придется возвращать 600 млрд. Сейчас туроператоры ведут реестр тех, кто подает заявление о возврате, из списка они будут выбирать, кому отдать деньги, а кому - нет. Конечно, предлагают запланировать тур на другой год, но неизвестно, кто из туроператоров останется на плаву в следующем году, неизвестно, исчезнут наши деньги с их банкротством или нет. Мы уже написали официальное письмо, чтобы вернули деньги. Из ответа будет ясно, чего ждать. Но нам уже шепнули, что следует готовится к суду. В лучшем случае деньги могут вернуть только в следующем году, готовимся к такому сценарию.

Елена Туркина, собиралась на Мальту, поедет в Пажгу

В связи с эпидемией коронавируса в Европе наша крутая поездка на Мальту не отменяется, но переносится куда-нибудь на осень. Да, мы очень хотели полететь туда в апреле, мы мечтали дриллить (зубрить) английский в стране с идеальным климатом! Мы сделали визы, оплатили учебу и апартаменты, купили невозвратные билеты. Да и настрой был так же крепок как костюм Тони Старка. В итоге моя Мальта плавно передвигается куда-нибудь на осень. А я продолжаю убеждаться в том, что жизнь гораздо шире и разнообразнее наших планов. Да, мы не можем изменить ситуацию, но в наших силах изменить отношение к ней.

Елена - оптимист. Фото Екатерины Савенко

Я продолжаю строить гибкие планы на каждый день и грандиозные на лето, осень и зиму. Если вдруг реализую не в этом году, так в следующем еще пригодятся. А пока закрыты границы, бегаю по утрам каждый день, дофаминчики так и разливаются от пения птичек и нашего местного витамина D. Кстати, раз уж так получилось с путешествиями, мы с девчонками решили, что как только отменят режим самоизоляции, рванём в Пажгу или Кыддзявидзь. Нас уверили, что там женихи хорошие.

Что с возвратом?

В течение недели мы выяснили, что предоплату можно перенести на любой месяц (мы только «за», желание учить английский у нас ещё больше). Деньги за билеты не вернули, но предоставили ваучер (мы ничего не теряем!). Сумму за хостел перечислили в три дня (no problem!). Остался вопрос по визам, консульство просит подождать, ведь пока не понятно, когда закончится пандемия.

Мария Фомина, собиралась в Италию, осталась в Сыктывкаре

«Еду в Италию!» - кричала я от радости, когда собиралась в отпуск. Планировалось заехать в четыре страны, на фоне Эйфелевой башни с айфона селфи сделать. Планы сорвал, как вы поняли, коронавирус. Ну ладно, подумала я и купила билеты в ближнее зарубежье. 25 апреля до Еревана, потом Грузия, Батуми и назад в Россию через Владикавказ. Легких путей мы не искали. В мыслях уже попивала грузинское вино и закусывала чурчхелой. В конце марта закрыли границы РФ, пришло «письмо счастья» от авиакомпании. Провести отпуск у мамы на грядках или все-таки куда-то съездить? Но, конечно, в карантин лучше воздержаться от перелетов.

Мария не унывает. Впереди же много путешествий.

Что с возвратом?

Все билеты, которые покупали, были невозвратными. Билеты из Москвы до Еревана и Грузии нам обещали вернуть, так как границы закрыли еще с конца марта. Из Армении мы должны были направиться в Грузию, а потом до Владикавказа, Москву и Сыктывкара. Сложнее с российскими перелетами. При подаче заявления на возврат из-за пандемии коронавируса, нам дали возможность поставить галочку, указав, что билеты отныне возвратные. Было указано, что мы потеряем в сборах, но основную часть суммы должны вернуть. Деньги должны вернуть в течение 30 дней, но уже прошел месяц, а вестей о возврате нет. Продолжаем ждать. Конечно, мы не одни такие, сайт авиакомпании висит. Скорее всего, сейчас специалистам авиафирмы приходится обрабатывать шквал заявок. Если бы не пандемия, то процесс возврата, полагаю, занял бы гораздо меньше времени.

Светлана Залесская, собиралась ехать в самостоятельное путешествие в Грузию, но теперь замахнулась на Дальний Восток (бонус - история, где никто в деньгах не потерял)

Светлана с мужем знают толк в самостоятельных путешествиях

- Да, наше путешествие сорвалось, границы закрыли. Но если бы все удалось, то начали приключение уже с первого дня в машине. Заехали бы к друзьям и родственникам по пути. Поездка до Грузии заняла бы дня три. Маршрут мы до конца не разработали, ориентировались бы на последние «вести с полей» онлайн. Но мы точно планировали оказаться на Крестовом перевале рано утром, чтобы насладиться видами. С собой в автопутешествие я бы взяла палатку, набор продуктов и снаряжение для готовки в полевых условиях. Кто знает, где в Грузии нас застанет ночь? Я впервые не особо планировала маршрут. Грузия уже кажется уютной и знакомой.

Мы самостоятельные путешественники, уже не в первый раз обстоятельства вносят изменения в наши путешествия. Планируя первое дикотуристическое путешествие, мы хотели отправиться в Черногорию, а оказались на Шри-Ланке. Тут мы влюбились в Азию, а муж прокачал уровень вождения на дорогах с левосторонним движением и принципом «кто больше, тот и прав». Потом посчитав бюджет 1,5 недель на Камчатке, мы рванули на месяц во Вьетнам. Однажды нас проапгрейдили до бизнес-класса, но радость быстро "компенсировала" следующая авиакомпания. Дикарями мы были на Шри-Ланке, Индонезии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде и чуть-чуть в Пекине.

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