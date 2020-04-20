Дистанционный ад. Три монолога мам о том, как они выжили после недели обучения на дому

С прошлого понедельника в Коми стартовало дистанционное обучение. Мамы и их чада ждали этого дня с содроганием, и он не подкачал - обучение дается непросто, с накалом страстей и плохо сдерживаемыми слезами. Мамы поделились эмоциональными впечатлениями о том, на что похож среднестатистический день школьников на удаленке.

Спать - это прекрасно

Далеко не все мамы не работают в непростую коронавирусную эпоху. Некоторые каждый день трудятся за пределами безопасной квартиры, а вечером садятся за уроки вместе с погрустневшими от наплыва домашки чадами. Редактор ухтинской информационной передачи «День» Наталия Крутских эмоционально описала первый дистанционный день обучения на прошлой неделе и вместе со своей дочкой - пятиклашкой Василисой.

- «Я не понимаю.... я не знаю, как открывается эта ссылка...... теперь я знаю, как открывается ссылка, но она не открывается.... мама». Так началось утро понедельника и дистанционное образование у Василисы. После очередной порции детских слёз в голову начала закрадываться мысль - тут на работе диванчик есть, вроде и неплохой. Интересно, а были случаи в Ухте, когда родители сбегали, потому что боялись идти домой из-за дистанционного образования?

Так выглядела переписка с ребенком почти у каждой мамы на прошлой неделе

Собрав всю волю в кулак, пошла домой пораньше, понимая, что деваться некуда и уроки делать все же придется. Краеведение - кроссворд и тест. Тест прошли, кроссворд составили, прочитав кучу материалов в Интернете про эти праздники и обряды. Все сфоткали и отправили. Выяснилось, что кроссворд надо было составлять из презентации, которую нам прислали: «Обряды и праздники Коми народа». Косяк.

Русский язык - читали, переписывали. В задании увидела еще и сочинение! Захотелось бросить кружку в монитор, но спасла учитель, сообщившая, что сочинение можно сделать до 15 апреля. А еще и к литературе не приступали! ОДНРК (Основы духовно-нравственной культуры народов России) - что-то про Вавилонскую башню изучить. В мыслях началась каша между коми обычаями и чему учат рассказы про Вавилонскую башню.

География показалась самой легкой, но думаю, что это обманчиво. В голове тикает: кроссворд переделать! С теплотой подумала про учителя физкультуры - в графе задания стоит пустота. Люблю вас, учитель физкультуры! Математика на пяти листах… Или не на пяти, а больше или меньше? Сбились со счета! Все сфоткать и отправить.

К девяти вечера все успели сделать и отправить, как и было нам рекомендовано. Нет! Кроссворд! Забыли переделать кроссворд.....Молча переглянулись с ребенком и не сговариваясь одновременно произнесли - «Спать?! Да! спать». Спать - это прекрасно! И тут меня как ошпарило - художка! Мы не сделали задания для художественной школы! Вижу, как детские глаза наполняются слезами и поняла, что сейчас сама начну нервно рыдать! Нет! Кроссворд и художка останется на утро. На следующий день открыла сетевой и поняла, что надо было все же кроссворд переделать вчера.

Дистанционное обучение - издевательство

Екатерина Гоголевская - работник сферы культуры. Она трудится дома в свободное от обучения детей время. Ее старшая дочь учится в начальных классах и занимается хореографией, а младшая - дошколенок. Екатерина поделилась опытом, как смогла оптимизировать учебный процесс, чтобы у нее осталось время и на работу.

Дистанционное обучение - это не расслабление совсем. Но отдыхать между уроками надо. Фото из архива Екатерины Гоголевской

- Посмотрев повнимательнее на моих дочерей и с горя подумав: «Боже, зачем я двоих-то родила, почему ты меня не остановил?», я поняла, что сие обстоятельство необходимо обратить себе во благо. Раз уж я их двоих родила, то пусть они сами друг с другом и занимаются. И теперь после танцев старшая берет младшую и занимается с ней уроками рисования (вот и пригодились четыре года в школе искусств на художественном), математики (хорошо, что у нее пятерка по математике в школе), читает список литературы рекомендованной к прочтению (может хоть так научится читать!) и делает аппликацию на тему весны и 9 мая (тем более, что это ее хобби - стричь все, что под руку попадет). Ура! Но мои проблемы зависания ноута и телефона это никак не решает. Все это время мне приходится оттирать квартиру от гуаши, подметать обрезки цветной бумаги и складывать обратно игрушки, использованные в уроках в качестве наглядных материалов. Однако некий прогресс достигнут.

Екатерина поделилась, как оптимизировать учебный процесс

Однако, не останавливаясь на достигнутом, мне пришлось пойти дальше, чтобы в этой неравной схватке отвоевать свое право на личную жизнь, которая сосредоточена в телефоне и ноуте - там недописанный сценарий и громадье планов. Я понимаю, что в течение рабочего дня мне ноут не видать, но за телефон я решила вступить в схватку с объективной реальностью. И добилась немалых успехов, хотя пришлось наступить на горло собственному принципу, который гласил - чем позднее мои дети получат доступ в соцсети, тем лучше.

До последнего времени мне удавалось этот принцип реализовывать, хотя моей старшей дочери уже 11 лет. Дистанционное обучение не оставило от моего принципа ни следа. Пришлось завести дочери аккаунт в ВК и электронную почту, чтобы она могла напрямую связываться с учителями и сама отправлять им задания, добавить ее во все эти группы и беседы и сказать с чувством полного удовлетворения: «Там все в группе выкладывали». Уф!

Ладно, можете кинуть в меня тухлый помидор и обозвать отвратительной мамой, но я жду-не дождусь когда закончится это издевательство под названием «дистанционное обучение». И если еще три недели назад я в голос смеялась, когда учителя по танцам из школы искусств говорили про дистанционное обучение, а воспитатели в шутку тоже предлагали перейти на дистанционку, то сейчас мне не до смеха. И я сама готова кидать чем угодно, вплоть до тухлых помидоров в тех, кто с улыбкой на лице говорит: «Мыслите позитивно, постарайтесь найти положительные моменты, зато вы проводите время со своими детьми, зато вы то, зато вы это... А еще можно заниматься йогой, макраме и вырастить пальму на балконе». Но я хочу, чтобы дети ходили в школу и сад, общались с друзьями, ходили в бассейн и на коньки, а я ставила показы в театральной студии, ходила в любимую кофейню, а вечером - в театр.

На уроки уходит шесть часов (не считая перерывы на слезы)

Юлия Игнатова - мама второклассника. Неделя обучения убила немало нервных клеток Юлии. Причина - плохая организация учебного процесса. О том, как работающей маме выжить в дистанционной аду, - в откровенном рассказе.

- У меня теперь распорядок дня - проснулась, позавтракала с ребёнком, села за уроки, вечером всё записали/отправили учителю, встретили папу с работы, мама порыдала ему в плечо, ребёнок порыдал ему в плечо, все успокоились, поужинали, и мама села работать!

После двух дней дистанционного обучения жалко и ребёнка, и учителя, и саму себя. Работа просто полетела в трубу: там скачай, тут распечатай, на видео запиши, все это еще сфотографируй, выбрав идеальный ракурс и достав супер-мега объектив (забота о зрении учителя). Аааааа!

Тут речь даже не о том, умный ребёнок или ленивый. Большинство родителей - не учителя. Ну просто откуда нам знать, как записывать и решать задачи? На домашку уходит куча времени. Вместо того, чтобы перенести некоторые темы на следующий учебный год - их возложили на родителей. Круто, правда?

Я понимаю, что подобный вид образования - новый этап для всех. Ну так может нужно начать этот этап сообща? А то вывалили фуру материала на головы родителей и всё, до свидания! Крайне эгоистично со стороны школ поступать таким образом - без поиска компромисса.

В итоге на домашку и все видеоуроки с закреплением тем (а нас зарегистрировали аж на трех платформах), не учитывая перерывы на слезы, у нас уходит шесть часов! Часто посещают мысли «Ой, да напишу ребенку все правильно, пусть перепишет и всё». Но если мы, родители, сейчас не стиснем зубы, то кто?

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