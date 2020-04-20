Завершена проверка по счетам за отопление, которые жители Усинска получили в апреле
Две недели назад жители Усинска получили перерасчеты за тепло с космическими суммами. Предварительная проверка по этим корректировкам завершена, сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.
- Работа завершена. В результате проверки 68 домов выявлено нарушение при монтаже общедомовых приборов учета, что могло повлечь некорректное начисление, - отметил временный руководитель Коми.
Стройжилтехнадзор Коми передал материалы в прокуратуру, которая и примет окончательное решение.
- Но уже сегодня Усинская тепловая компания отозвала корректировки по одному из многоквартирных домов. Решение (прокуратуры), я думаю, будет принято справедливое, - подытожил врио.
Уйба 20 апреля 2020 года.
Напомним, что в период самоизоляции, когда каждая копейка на счету, огромные счета сначала показались людям первоапрельской шуткой. Однако коммунальщики были непреклонны - платить надо, платить можно частями. Люди с доводами тепловой компании не согласились, пошли в мэрию и прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU