2020-04-20T19:42:44+03:00
Общество

Завершена проверка по счетам за отопление, которые жители Усинска получили в апреле

В расчетах при монтаже общедомовых приборов учета тепла нашли ошибки
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Люди не стали терпеть, пошли жаловаться во все инстанцииЛюди не стали терпеть, пошли жаловаться во все инстанцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Две недели назад жители Усинска получили перерасчеты за тепло с космическими суммами. Предварительная проверка по этим корректировкам завершена, сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.

- Работа завершена. В результате проверки 68 домов выявлено нарушение при монтаже общедомовых приборов учета, что могло повлечь некорректное начисление, - отметил временный руководитель Коми.

Стройжилтехнадзор Коми передал материалы в прокуратуру, которая и примет окончательное решение.

- Но уже сегодня Усинская тепловая компания отозвала корректировки по одному из многоквартирных домов. Решение (прокуратуры), я думаю, будет принято справедливое, - подытожил врио.

Уйба 20 апреля 2020 года.

Напомним, что в период самоизоляции, когда каждая копейка на счету, огромные счета сначала показались людям первоапрельской шуткой. Однако коммунальщики были непреклонны - платить надо, платить можно частями. Люди с доводами тепловой компании не согласились, пошли в мэрию и прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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