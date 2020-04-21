В Росгвардии опровергли информацию о заражении коронавирусом военных в Сыктывкаре
Несколько дней назад в одном из сообществ в социальной сети таксисты советовали не брать заказы с воинской части Сыктывкара. Водители писали, что она закрыта на карантин, потому что в части выявили зараженных COVID-19. «КП» опровергли слухи в Росгвардии по Коми.
Оказалось, что у военнослужащих экспресс-методом выявили повышение иммуноглобулина «М». Затем у них произвели повторный забор материала для лабораторного исследования методом ПЦР.
- Получены достоверные отрицательные результаты исследования на COVID-19. В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
Кроме того, часть на карантин не закрывали, как писали обитатели соцсетей. Военнослужащие, у которых брали тест на COVID-19, помещены на самоизоляцию.
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«Надо было бы, конечно, раньше нас проверять», - говорят врачи (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU