В двух районах Коми зарегистрировали по одному случаю заражения COVID-19
Коронавирус не отпускает республику из своих тисков
В двух районах Коми зарегистрировали новые случаи заражения
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В двух районах республики зарегистрировали по одному новому случая заражения коронавирусом.
В Усть-Куломском районе зафиксировано 14 случаев заражения. Под наблюдением врачей сейчас находится 143 человека.
На территории Княжпогостского района находятся 11 человек с лабораторно подтвержденным COVID-19. Медицинское наблюдение установлено в отношении 207 человек.
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В списке Ухта, Усинск и Воркута (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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