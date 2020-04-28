2020-04-28T15:42:40+03:00
Общество

В Ухте три пациента психиатрической больницы заболели коронавирусом

Их перевели в городскую лечебницу
Дарья ЮДИНА
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В Ухте выявили еще три случая заражения коронавирусомВ Ухте выявили еще три случая заражения коронавирусом
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В Ухте зафиксировали три новых случая заражения COVID-19. Заболели пациенты психиатрической больницы. Их перевели в городскую лечебницу.

Всего в Ухте подтвердили 17 случаев заболевания, из них один человек выздоровел, еще один умер. Но причиной смерти стал не коронавирус, а инсульт.

- Да, мы имеем небольшой очаг заражения в психиатрической больнице. Чтобы предотвратить распространение, мы сделали в аэропорту обсерватор и поселили 40 контактных человек там, - рассказал мэр Ухты Магомед Османов.

Шесть больных находится в городской больнице. Также там лечатся двое больных COVID-19 из Сосногорска. Девять ухтинцев лечатся дома, за ними наблюдают медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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