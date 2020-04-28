Коронавирус в Коми 28 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 7 человек

На сайте стопкоронавирус.рф появилась актуальная информация по новым случаям заражения коронавирусом в России и в регионах. По ситуации на 28 апреля в России зарегистрировали 6 411 новых случаев заболевания, а в Республике Коми - 7 новых случаев.

По ситуации на сегодняшний день в республике лабораторно подтверждено 597 случаев заболевания. Сейчас Коми находится на 18 месте по уровню заболеваемости в стране. Совсем недавно регион удерживал печальное звание самой коронавирусной республики, занимал четвертое место по COVID-19 в стране.

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

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Правда, кто и как будет это контролировать, не сообщается (подробности).