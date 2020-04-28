2020-04-28T08:44:35+03:00
Общество

Жителям Коми запретили без масок ездить в автобусах

Правда, кто и как будет это контролировать, не сообщается
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пока в автобусах не все в масках. Их пока и купить негде.Пока в автобусах не все в масках. Их пока и купить негде.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Режим самоизоляции в Коми со вторника, 28 апреля, должен принять несколько причудливые формы. В автобусах на межмуниципальных маршрутах с сегодняшнего дня введут обязательный масочный режим,

- Такая мера должна обеспечить безопасность перевозки пассажиров и не допустить распространение коронавируса в автобусах и на объектах общественного транспорта. Режим будет действовать до улучшения санитарно–эпидемиологической обстановки в Коми, - сообщает официальный источник.

С введением обязательного масочного режима штаб по борьбе с коронавирусом рассмотрит вопрос частичного возобновления ряда межмуниципальных автобусных маршрутов на территории Коми.

Правда, как будут следить за обязательным масочным режимом не совсем ясно. Например, будут ли высаживать из автобуса из-за отсутствия маски или закрывать на это глаза? Пока дополнительных разъяснений по этому пункту от пресс-службы главы не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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